Лобода заступилась за Дзюбу после скандала из-за интимного видео

Певица считает, что у каждого человека должно быть право на приватность.

Певица Светлана Лобода высказалась о скандале, связанном с футболистом Артемом Дзюбой. Она посвятила этому инциденту пост в Instagram-аккаунте.

Артистка не понимает, почему главный тренер сборной России по футболу Станислава Черчесов не хочет вызывать игрока на предстоящие матчи. Лобода считает, что Дзюба ничего такого не сделал, чтобы его так осуждать. Она отметила, что речь идет о частном видео, которое случайно попало в сеть. Ролик никого не оскорбляет и не должен ломать жизнь футболисту.

«Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!»

— возмутилась певица.

Она подчеркнула, что Дзюба стал жертвой тех, кто любит «залезть в чужую спальню».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюбе предложили стать лицом бренда «Розовый кролик».