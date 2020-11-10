Водители на летних шинах устроили массовое ДТП на Танкистов

В Колпинском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Столкновение машин спровоцировал гололед, образовавшийся на дорогах сегодня утром.

Авария случилась 10 ноября на улице Танкистов. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что среди участников легковой и грузовой транспорт. Точное число столкнувшихся машин не установлено.

«Скользкая дорога», — написал автор записи.

Из-за аварии на участке собралась пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две легковушки разбились на перекрестке Дунайского и Бухарестской.