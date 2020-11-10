Смольный выбрал подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро

В Петербурге определили подрядчика для разработки предпроекта продолжения фиолетовой линии метрополитена. Речь идет об участке между станциями «Шуваловский проспект» и «Коломяжская»

Победителем конкурса стало акционерное общество «Метрогипротранс». Согласно данным на сайте госзакупок, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил с компанией контракт на 31,2 млн рублей.

Приступить к работам подрядчик должен был 9 ноября, их должны выполнить не позднее 19 ноября следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство железнодорожного кольца в Петербурге запустят в 2025 году.