Смольный выбрал подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро

Смольный выбрал подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге определили подрядчика для разработки предпроекта продолжения фиолетовой линии метрополитена. Речь идет об участке между станциями «Шуваловский проспект» и «Коломяжская»

Победителем конкурса стало акционерное общество «Метрогипротранс». Согласно данным на сайте госзакупок, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил с компанией контракт на 31,2 млн рублей.

Приступить к работам подрядчик должен был 9 ноября, их должны выполнить не позднее 19 ноября следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство железнодорожного кольца в Петербурге запустят в 2025 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро новости спб строительство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте
Участкового врача в Петербурге оштрафовали за бездействие при обнаружение ...
В Петербурге задержали вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток
Как тоннель между двумя вокзалами может пополнить копилку «фантомных» ...
Виновник нелегальной свалки на Дальневосточном заплатил более 2 млн рублей ...
В Петербурге за сутки тесты на Covid-19 сдали почти 33 тысячи человек
Смольный выбрал подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро
Водители на летних шинах устроили массовое ДТП на Танкистов