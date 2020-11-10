Строительство железнодорожного кольца в Петербурге запустят в 2025 году

Предпроектные и другие необходимые работы начнутся уже в 2021 году. Фото: Pixabay

Предпроектные и другие необходимые работы начнутся уже в 2021 году. Фото: Pixabay

Железнодорожное кольцо в Петербурге начнут строить в 2025 году, а проектировать — в 2024. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Трасса пройдет там, где ранее планировалось построить кольцевую линию метро. Новый путь будет включать в себя проекты метрополитена и железной дороги.

Объект будет представлять собой тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами. В 2030 году по нему запланирован запуск движения.

В Смольном ожидают, что пассажиропоток ж/д кольца будет составлять около 400 тыс. человек в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов увеличил расходы на строительство метро в 2021 году. Губернатор Петербурге внес в ЗакСобрание поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2021-2023 году.