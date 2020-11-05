Беглов увеличил расходы на строительство метро в 2021 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в ЗакСобрание поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2021-2023 году.

Как сообщили в Смольном, поправка вносит изменения в основные параметры бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, в следующем году запланированные доходы увеличиваются на 28,2 млрд рублей, а расходы — на 30,7 млрд рублей. Дефицит снизится на 0,2% — до 14,4%.

Власти решили увеличить расходы на соцзащиту и поддержку бизнеса. Сфере здравоохранения добавят 604 млн рублей на закупку медоборудования и 149 млн рублей — на высокотехнологичные операции на сердце для детей.

Расходы на строительство метро увеличатся до 10 млрд рублей в 2021 году и до 15 млрд рублей — в 2022 году.

На оснащение школ в ближайшие три года предусмотрено 1,25 млрд рублей. Еще 489 млн рублей добавили на оказание помощи петербуржцам в рамках соцконтрактов, на 335 млн вырастут расходы на доплаты к пенсии.

Расходы на сохранение памятников выросли на 722 млн, а на субсидии театрам и концертным организациям увеличили на 657 млн.

Также дополнительные средства выделили на содержание города, включая ликвидацию несанкционированных свалок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов рассказал о первом этапе согласования с депутатами закона о бюджете.