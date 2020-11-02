Как распределят бюджет Петербурга в 2021 году, судьбу 2% решат депутаты

В Петербурге губернатор Александр Беглов рассказал о первом этапе согласования с депутатами закона о бюджете. Он рассказал, на какие сферы будут направлены деньги в следующем году. Отметим, что поправки в закон «О бюджетном процессе», которыми предполагалось заставить депутатов согласовывать распределение 2% бюджета со Смольным, парламентарии так и не приняли.

О распределении бюджетных средств на следующий год Беглов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, из-за пандемии коронавируса сформировать бюджет на этот раз было не просто.

Губернатор выделил пять основных направлений: соцподдержка, образование, здравоохранение, развитие и бизнес.

Уточняется, что в следующем году 45 млрд рублей предусмотрели на прямые денежные выплаты двум миллионам петербуржцев. Почти 32 млрд пойдут на выкуп и строительство детсадов, школ, поликлиник и других объектов.

В бюджет на 2021-й год включили стимулирующие выплаты медикам, а также расходы на поддержку бизнеса.

На развитие города, в том числе реализацию крупных инфраструктурных проектов, заложили 300 млрд рублей.

Отметим, что распределение 2% бюджета Петербурга, судя по всему, остается пока за депутатами. В конце октября во втором чтении были приняты изменения в закон «О бюджетном процессе». При этом в первоначальной версии законопроекта предполагалось, что так называемая «депутатская поправка» будет ликвидирована. Она и дает парламентариям возможность распределять по своему усмотрению 2% городского бюджета.

Как писала gazeta.spb.ru, с одной стороны такая возможность позволяла именно представителям народа влиять на распределение бюджетных денег. С другой, привела к громким коррупционным скандалам с участием депутатов ЗакСа, в центре которых оказались, в том числе Светлана Нестерова, Вячеслав Нотяг, Роман Ковыль.

Кроме того, инициативу Смольного в ЗакСе приняли без восторгов. Еще в сентябре спикер парламента Вячеслав Макаров жестко заявил о том, что собрание обсуждать такую норму не будет.

Позже, в середине октября, он на всякий случай обратился к депутатам с призывом сделать бюджет города в следующем году «по-настоящему народным».