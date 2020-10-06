Правительство Петербурга рассмотрит проект бюджета, «депутатские поправки» под вопросом

Правительство Петербурга готовится рассмотреть проект бюджета на следующий год. Коронавирус уже давно внес свои коррективы в бюджетную повестку – дефицит на следующий год исчисляется миллиардами, городу нужно ликвидировать «черные дыры», одной из таких называют «депутатские поправки».

Проект закона «О бюджете Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрят на заседании правительства Северной столицы в среду, 7 октября. Уже давно стало ясно, что бюджету на следующий год понадобятся серьезные корректировки из-за коронавируса.

По предварительным данным, в следующем году дефицит бюджета составит 87,2 миллиарда рублей — это 14,6% от уровня доходов. Еще через год дефицит может составить 54,4 миллиарда рублей, а в 2023-м году — 39,9 миллиарда рублей. Ясно точно: придется экономить.

Отметим, что петербургское ЗакСобрание – единственный в России орган управления, которому разрешено тратить 2% городского бюджета по своему усмотрению через внесение поправок в бюджет. Эти 2% известны также как «Резервный фонд депутатов».

С одной стороны, инициатива позволила именно представителям народа влиять на распределение бюджетных денег. С другой, привела к громким коррупционным скандалам с участием депутатов ЗакСа. Один из последних – история о взятке с участием депутата Романа Ковыля. Известны и скандалы с участием Светланы Нестеровой и Вячеслава Нотяга.

Между тем, среди изменений в бюджет Петербурга фигурирует инициатива о внесении изменений в процесс «депутатских поправок». Губернатор Александр Беглов высказался о сокращении полномочий депутатов при внесении поправок в бюджет города. Такую инициативу в самом ЗакСе встретили неоднозначно. Так, спикер парламента Вячеслав Макаров выступил против того, чтобы проект рассматривали на сессии в конце сентября.

«Мы ничего обсуждать не будем, убрать ее (новую норму), чтобы и духу не было», — ясно выразился Макаров во время преставления инициативы в ЗакСе в сентябре. В результате пункт о депутатских поправках был полностью исключен из слушаний.

К слову, СМИ уже не раз писали, что жесткая реакция Макарова вызвана тем, что главным механизмом пользователя поправок является он сам.

Как отмечал ранее «Коммерсант», несколько созывов пожелания депутатов фиксировались в отдельном документе и вносились бюджетно-финансовом комитетом парламента. Еще шесть лет назад Макаров обещал сделать корректировку открытой, но практика «приоткрытости» держалась недолго. Уже в 2017-м году руководство ЗакСа отказалось публиковать информацию об авторстве поправок.