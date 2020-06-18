Экс-депутат Петербурга Светлана Нестерова выйдет на свободу по УДО

Суд города Тосно в Ленинградской области в четверг, 18 июня, удовлетворил повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой, осуждённой за взяточничество.

Решение суда вступит в законную силу через десять, до этого времени Нестерова останется в исправительном учреждении, так как по закону приговор еще может быть обжалован, передает «Мойка78» объяснения главы пресс-службы управления ФСИН России по Петербургу и Ленобласти Юлии Алёшиной.

Нестерову задержали еще в июне 2016 года, она провела под домашним арестом более двух лет. В 2018 суд постановил отправить депутата, получившую взятки на сумму более 4,7 миллионов рублей, на пять лет в колонию. Кроме того, ей необходимо выплатить штраф в размере 6,1 млн. При этом народная избранница не считает себя виновной. Адвокаты Нестеровой обжаловали приговор, но на тот момент суд согласился лишь изменить расчет отбытого наказания. В августе прошлого года защита также подавала на УДО, однако суд удовлетворил лишь повторную просьбу, поданную 8 мая 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что топ-менеджер «МЭС Северо-Запад» подозревается в покушение на получение крупной взятки.