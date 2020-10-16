Макаров: мы должны сделать бюджет Петербурга на 2021 год по-настоящему народным

В преддверии первого чтения законопроекта о бюджете города на 2021 год, председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров обратился к депутатам парламента с призывом сделать бюджет города в следующем году по-настоящему народным. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

«Это значит, что мы должны отшлифовать его вместе с петербуржцами на наших избирательных территориях. Не в академической тишине кабинетов, а на «земле», где наиболее остро чувствуются заботы», – заявил Вячеслав Макаров.

Также Вячеслав Макаров отметил, что законы должны писаться вместе с людьми и действовать для их интересов. Кроме того, председатель ЗакСа обозначил вопросы, которыми стоит заняться в первую очередь. Это социальная поддержка ветеранов, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных, малообеспеченных и молодых семей.

«Создание новых рабочих мест – фактор, который является одним из важнейших драйверов повышения качества жизни петербуржцев», – дополнил Вячеслав Макаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мариинском дворце прошла церемония внесения бюджета на 2021-2023 годы.