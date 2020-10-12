В Мариинском дворце прошла церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 годы

В Мариинском дворце прошла церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 годы
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В понедельник, 12 октября, в 12:30 в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония внесения бюджета Северной столицы на 2021-2023 годы.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил флеш-карту с информацией по бюджету на последующие два года по всем отраслям экономики города главе комитета по финансам Северной столицы Алексею Корабельникову. На церемонии также присутствовал председатель бюджетно-финансового комитета правительства Максим Яковлев.

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Алексей Корабельников. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Вячеслав Макаров подчеркнул, что экономика Петербурга без сомнений выдержит испытание коронавирусной инфекцией и сохранит темпы роста. Политик также отметил, что приоритетную важность сейчас имеет сохранение здоровья населения и назвал медицину синонимом национальной безопасности в текущих условиях.

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Алексей Корабельников. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Алексей Корабельников. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Максим Яковлев. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном уже работают над планом по восстановлению экономики Петербурга.

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