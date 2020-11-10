Петербуржцы отдают бесплатно котов и IPhone: инфографика Gazeta.SPb

Петербуржцы чаще всего отдают даром животных. Фото: pixabay.com

Петербуржцы чаще всего отдают даром животных. Фото: pixabay.com

Петербуржцы не только продают товары, но и размещают объявления с пометкой «даром». Чаще всего горожане пытаются бесплатно пристроить животных. Некоторые, впрочем, готовы расстаться с музыкальными инструментами, монетами и даже техникой.

Исследование провел сервис объявлений «Авито». Так, в октябре в целом по стране доля объявлений с пометкой «даром» составила 1,5% от всех объявлений. В Петербурге этот показатель составил 1%, так что Северная столица в список самых щедрых городов России не вошла. (Первые три мест в таком рейтинге заняли Уфа, Казань и Ростов-на-Дону).

Самая большая доля объявлений «даром» пришлась на категорию животных – в Петербурге – 8,5% от раздела.

Горожане также отдают бесплатно строительные материалы, предметы интерьера и искусства, стиральные машины, одежду.

Около 2,7% объявлений «даром» приходится на раздел «Хобби и отдых». Петербуржцы расстаются с музыкальными инструментами, книгами и монетами.

Отдают даже смартфоны iPhone, Samsung и Xiaomi, а также комплектующие для компьютеров и мониторы.

Получить что-либо бесплатно хочет куда больше горожан, чем отдавать. Так, в Санкт-Петербурге доля запросов в объявлениях «даром» составляет 16,7% от общего спроса в категории «Животные». Среди собак популярностью пользуются шпицы и чихуахуа, а среди кошек – британские и шотландские котята.

При этом самой популярной категорией, в которой больше всего искали объявления «даром» петербуржцы, стала рубрика «Для дома и дачи». На долю запроса в ней пришлось 1,5%. Чаще всего искали стройматериалы, растения и бытовую технику для кухни.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что прокуратура обнаружила нарушения содержания животных в петербургских зоопарках.