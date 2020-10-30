Животных в зоопарках Петербурга содержат с нарушениями

Природоохранная прокуратура наведалась в петербургские зоопарки и зоосады с проверками, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения.
Об этом сообщает городская прокуратура. По итогам проверок в шести зверинцах были найдены нарушения, такие как ненадлежащее содержание животных, отсутствие ветеринарных документов на корма. Кроме того, организации не в срок проводили профилактические и противоэпизоотические мероприятия.
Также работники несвоевременно принимали меры по уничтожению грызунов и убирали помещения.
В адрес хозяйствующих субъектов надзорный орган внес представления об устранении нарушений. Материалы проверки направили в региональное управление Россельхознадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения прав детей после проверки поставщиков школьного питания.