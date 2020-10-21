Прокуратура Петербурга организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения прав детей после проверки поставщиков школьного питания

Прокуратура Петербурга организовала &#171;горячую линию&#187; по вопросам соблюдения прав детей после проверки поставщиков школьного питания
Школа в условиях самоизоляции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Прокуратура Северной столицы беспрерывно контролирует соблюдение прав несовершеннолетних жителей Петербурга и просит сообщать о случаях их нарушений.

В частности, на данный момент правоохранительные органы заинтересованы вопросом соблюдения прав детей на организацию качественного питания. В связи с особой значимостью этого направления для городской прокуратуры, с 21 по 23 октября 2020 года организована «горячая линия», куда может обратиться и сообщить о случаях предоставления некачественного питания и других нарушениях каждый петербуржец.

О нарушениях законодательства в сфере организации школьного питания можно заявить по номеру телефона: 318-27-03.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Калининского района Петербурга выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований поставщиками питания в образовательные учреждения ООО «Конус-Т» и ООО «Фуд Лэнд».

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