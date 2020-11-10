Участкового врача в Петербурге оштрафовали за бездействие при обнаружение COVID-19 у пациентки

В Петербурге к административной ответственности привлекли врача-терапевта участкового Ольгу Арестову из Городской поликлиники №8. Она не изолировала пациентку, заболевшую коронавирусом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, проверка медицинской работы Арестовой началась после обращения от горожанина в связи с бездействием участкового врача.

Оказалось, что в апреле 2020 года медик не выполнила своевременную изоляцию или госпитализацию заболевшей коронавирусом петербурженки, проживающей в коммунальной квартире. Более того, врач не установила границы очага и нед дала рекомендации по дезинфекции, что является нарушением закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Арестова вину признала, пояснив, что медики в тот период были сильно загружены, а пациентка болела в легкой форме.

Невский районный суд оштрафовал врача на 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре за нарушение масочного режима штрафы получили более 500 жителей Петербурга.