Рожавшая женщина не сможет стать донором антиковидной плазмы

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

Медики запретили рожавшим женщинам сдавать антиковидную плазму. Это касается всех женщин, которые когда-либо были беременны или имели прерванную беременность.

Об этом рассказали представители Городской больницы №40 в Сестрорецке, отвечая на вопросы пользователей в соцсети «ВКонтакте».

«У женщин во время беременности могут вырабатываться HLA-антитела, которые при попадании реципиенту могут вызывать неблагоприятные реакции. «Обычная» плазма «очищается» от иммунных комплексов. Ковидная плазма является иммунной, поэтому содержит все имеющиеся антитела», — пояснили в медучреждении.

Как сообщает АБН, больница №40 с апреля работает с коронавирусными пациентами. За это время медики смогли выяснить, что переливание антиковидной донорской плазмы является одним из самых эффективных методов лечения.

Весной решили создать реестр потенциальных доноров, поскольку в больницы поступало большое количество звонков от желающих сдать плазму. Тогда в день звонили около 20 человек.

У тех, кто хочет сдать плазму, берут анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, делают тесты на коронавирус, антитела к COVID-19, а также кардиограмму. Донор плазмы должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, у него не должно быть хронических заболеваний, а самое главное — перенесенный две недели назад коронавирус в легкой или среднетяжелой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доноры сдали более 80 литров крови на октябрьской акции.