В Петербурге доноры сдали более 80 литров крови на октябрьской акции

В Северной столице за время октябрьской акции в период пандемии коронавируса 183 донора откликнулись на призыв общественников сдать кровь в 6 пунктах переливания.

Как говорится в сообщении проекта «Фонд Доноров», за время акции удалось собрать около 82,3 литров крови. Кроме этого, на всех пунктах строго соблюдались все предписания, касаемо безопасности граждан. На входе у посетителей ОПК измеряли температуру бесконтактным термометром, обязали доноров носить маски и обрабатывать руки антисептическим средством.

Отмечается, что традиционно на акции помогали добровольцы-студенты из пяти вузов Санкт-Петербурга. Некоторые из них сами поучаствовали в сдачи крови.

Напомним, что стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет. При этом гражданин должен быть весом более 50 кг и не иметь противопоказаний к донации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мариинской больнице заявили о нехватке донорской крови.