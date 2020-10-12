Мариинская больница заявила о нехватке донорской крови

Руководство Мариинской больницы обратилось к неравнодушным петербуржцам с просьбой сдать кровь для нуждающихся пациентов.

В понедельник, 12 октября, в официальной группе стационара в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение об открытии дополнительного приема доноров по пятницам с 09:00 до 12:00. Данная мера связана с дефицитом ценных биоматериалов.

Отмечается, что не хватает крови каждой группы разных резус-факторов.

Таким образом, прием доноров теперь осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00.

Чтобы избежать длительного ожидания в отделении, доноры могут заранее предупредить специалистов о своем визите, позвонив по номеру 275-74-55 (ежедневно с 8:30 до 16:30).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы Петербурга ждут петербуржцев для сдачи донорской крови.