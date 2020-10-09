Больницы Петербурга ждут петербуржцев для сдачи донорской крови

Больницы Петербурга ждут петербуржцев для сдачи донорской крови
Донорская кровь ежедневно спасает жизни большого количества пациентов. Фото: pixabay.com

«Фонд доноров» призывает жителей Северной столицы не оставаться в стороне и принять участие в донорской акции.

Акция пройдет в четверг, 15 октября, на пунктах переливания крови в 6 городских медицинских учреждениях: Онкоцентре на Ветеранов, Больнице №15, центре крови Ленинградской области, Научно-клиническом центре имени Соколова, Клинике имени Петра Великова, а также в Первом медицинском университете имени Павлова.

Неравнодушным петербуржцам после сдачи ценного биоматериала будут выданы специальные памятные сувениры. Наибольшую активность в мероприятии традиционно ждут от студентов, которые также задействованы в акции и как волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба «Фонда Доноров».

Отметим, что донорская кровь чрезвычайно важна для спасения жизней многих нуждающихся пациентов городских больниц. В условиях распространения коронавирусной инфекции, сбор крови проводится с соблюдением всех мер предосторожности, каждому посетителю в пунктах переливания выдаются средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доноры Петербурга сдали 70 литров крови за один день.

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