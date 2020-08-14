Доноры Петербурга сдали 70 литров крови за один день

В Петербурге состоялась акция «Фонда доноров», в ходе которой удалось 70 литров крови неравнодушных петербуржцев.

Активную помощь в проведении акции фонду оказали студенты-волонтеры из семи высших учебных заведений Северной столицы. Некоторые из них сами пожертвовали кровь для обеспечения необходимого запаса биологического материала для нуждающихся. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике.

За один день акции удалось совершить забор 70 литров крови для шести городских стационарах. Из 180 петербуржцев, побывавших в отделениях для сдачи крови, 151 человек успешно ее сдал утром в местных отделениях переливания.

Стоит отметить, что летом ситуация с получением донорской крови весьма усложнилась из-за пандемии коронавируса. Также, потенциальные доноры (молодые люди и студенты) уезжали из Петербурга. Поэтому в ближайшее время «Фонд Доноров» проведет новую акцию, чтобы помочь больницам города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры.