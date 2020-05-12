Пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры

Жители Петербурга, заразившиеся коронавирусом, получат помощь от доноров, которые уже переболели инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе «Фонда Доноров», плазма крови переболевших людей содержит антитела к вирусу. Если эти антитела ввести больному, то его иммунитету будет легче сопротивляться. Кроме того, такой метод помогает в лечении «тяжелых» больных. Готовые антитела к вирусу, которые пациент может получить при переливании плазмы, помогут ему в борьбе с коронавирусом.

По словам руководителя отделения переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова Дмитрия Певцова, донором может стать только здоровый человек, перенесший болезнь в легкой форме. Также он у него должны отсутствовать противопоказания к донорству.

Для того, чтобы сдать плазму, донор должен предоставить справку о перенесенном коронавирусе. Он может сдать плазму после двух недель с момента получения второго отрицательного результата.

Кроме того, стало известно, что в Первом меде им. Павлова начинают создавать базу данных таких доноров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр Алмазова в Петербурге готов принимать пациентов с коронавирусом.