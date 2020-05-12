Центр Алмазова в Петербурге готов принимать пациентов с коронавирусом

Сотрудники работают в полной медицинской экипировке. Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова

Сотрудники работают в полной медицинской экипировке. Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» стал одним из семи медучреждений Петербурга, которые перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день подготовка к приему пациентов с коронавирусной инфекцией в Центре Алмазова находится на завершающей стадии. Планируется, что в учреждении разместят 500 человек. Весь персонал исследовательского центра проходит обязательные тренинги, где рассказывают о порядке проведения диагностики и лечения пациентов с COVID-19.

В Центре Алмазова в соответствии с нормами безопасности оборудовали все санитарно-пропускные зоны и шлюзы, обеспечили коечный фонд и медицинское оборудование, а также подготовили врачей. Прием пациентов начнется уже в среду, 13 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всех больницах Северной столицы проведут проверки соблюдения норм безопасности после инцидента в больнице Святого Георгия.