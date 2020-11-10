Петербург возглавил рейтинг преступности в России в 2020 году

Петербург возглавил рейтинг преступности в России в 2020 году
В стране вырос уровень преступности. Фото: pixabay.com

В стране за неполный 2020 год увеличилось количество совершаемых тяжелых преступлений. Лидерами по преступности за 9 месяцев стали Санкт-Петербург, Москва и Новосибирская область. Данные об этом опубликованы в сборнике Генеральной прокуратуры «Состояние преступности в России».

Отмечается, что в стране за текущий год уже зафиксировано более 1,5 млн преступлений. С января по сентябрь 2020 года совершено почти на 19 тыс. больше тяжких убийств, чем за аналогичный период в 2019.

Кроме этого, в лидерах первое место занимает Санкт-Петербург, где на 6 тыс. больше преступлений, чем в прошлом году. На втором месте столица России, – в Москве преступность увеличилась на 4,7 тыс. Тройку замыкает Новосибирская область, – на 3,8 тыс.

При этом Генеральная прокуратура представила рейтинг регионов, где снижается уровень преступности. Лидерами стали Пермский край, Иркутская и Челябинская области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржец проведет 4 года в колонии. Мужчина ударил свою невесту ножом.

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