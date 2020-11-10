Петербуржец, ударивший ножом невесту, проведет четыре года в колонии

Петербуржец, ударивший ножом невесту, проведет четыре года в колонии
Удар ножом пришелся в живот. Фото: unsplash

Приморский районный суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей возлюбленной.

Преступление произошло еще 26 января этого года в квартире дома №26 по набережной Черной речки. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Константин Поликарпов и его возлюбленная С. выпили алкоголя и поссорились на почве ревности. Мужчина напал на женщину с кулаками, ударив ее в лоб, а после вонзил нож ей в живот.

Поликарпов вину признал и пояснил, что они вместе поели и выпили алкоголя, после чего он случайно нашел записную книжку подруги, в котором нашел номер телефона ее знакомого. Мужчина приревновал С. и, чтобы доказать серьезность своих намерений, ударил ее кулаком, а после и ножом. Затем он выбежал на улицу и дошел до своей тети, чтобы вызвать бригаду скорой помощи и полицию.

По словам Поликарпова, ранее он сделал С. предложение руки и сердца, на что она согласилась, но замуж пока не выходила, поскольку у нее не было паспорта.

Кроме того, суд взыскал с Поликарпова 102,5 тыс. рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Санкт-Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое домушников жестоко избили и изнасиловали пенсионерку в Шушарах.

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