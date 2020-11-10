Студенты петербургского политеха уходят на дистанционку

С 16 ноября учащиеся Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого продолжат свое обучение в дистанционном режиме. Данное решение подписал ректор вуза Андрей Рудской из-за обострения ситуации с коронавирусом в городе.

Как сообщает пресс-служба вуза, данные ограничения для студентов продлятся до 6 февраля следующего года. Кроме этого, отмечается, что преподаватели будут работать по смешанному графику: дистанционно и очно. Студенты же полностью будут находиться дома. Также зимняя сессия пройдет в онлайн-формате

Студентам из других городов рекомендуют уехать на свое постоянное место жительства, чтобы не оставаться в общежитии и не допустить массового заболевания коронавирусной инфекцией. В случае отъезда до 1 декабря иногородним вуз возместит затраты на дорогу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге болеют коронавирусом уже почти 600 педагогов.