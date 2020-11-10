Петербургские рестораторы просят у Смольного разрешить работу общепита до полуночи

Петербургские рестораторы просят у Смольного разрешить работу общепита до полуночи
Общепиту запретили работать по ночам. Фото: Pixabay

Владельцы ресторанов направили обращение петербургским властям с просьбой увеличить время работы заведений общепита до полуночи.

В настоящее время в Петербурге действует ограничение на работу общепита с 23 до 6 часов. Также петербуржцам запрещено находиться заведениях в указанное время. Эту меру ввели в целях борьбы с распространением коронавируса.

Рестораторы же просят ослабить ограничение, разрешив им работать на час больше — до полуночи, чтобы обслужить клиентов, которые сделали и оплатили заказы до 23 часов.

Они отмечают, что на выходных принудить всех посетителей выйти из заведения в 22.50 практически невозможно, учитывая, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Рестораторы хотят, чтобы у них была возможность «плавно» закрывать заведения, что обеспечит комфорт как для гостей, так и для персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов предупредил о новых ограничениях по COVID-19.

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