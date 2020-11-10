Эпидемиолог оценила продолжительность роста заболеваемости COVID-19

Сроки роста в зависимости от субъектов она оценила в 2-3 недели. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Сроки роста в зависимости от субъектов она оценила в 2-3 недели. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему нестабильно, рост заболеваемости COVID-19 в стране будет наблюдаться еще минимум 7-10 дней.

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова передает «Интерфакс».

Пшеничная отметила, что о пике заболеваемости COVID-19 говорить пока преждевременно. По ее словам, недавно специалист отмечали «более-менее стабильные цифры» суточного прироста, но через несколько дней заболеваемость опять начала расти.

Эпидемиолог предположила, что в дальнейшем рост продолжится за счет российских регионов, в которых эпидемия началась с опозданием. Сроки роста в зависимости от субъектов она оценила в 2-3 недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России сообщили о скорой регистрации третьей вакцины от Covid-19.