В России сообщили о скорой регистрации третьей вакцины от Covid-19

Путин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Путин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в скором времени планируется регистрация третьей вакцины от коронавируса, которая была создана в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Об этом Владимир Путин сообщил в ходе заседания совета глав государств-членов ШОС. Трансляция заседания организована телеканалом «Россия 24».

По словам президента страны, регистрация препарата состоится в ближайшее время. При этом Владимир Путин не обозначил конкретные сроки появление вакцины.

«Две (вакцины от коронавируса) зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», – добавил Владимир Путин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что препарат Научного центра имени М.П. Чумакова на данный момент проходит вторую стадию клинических испытаний. Результаты будут известны в декабре 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подписали документ о вакцинации медиков от Covid-19.