В Ленобласти определились с местом строительства Губернаторского лицея

Образовательное учреждение Губернаторский лицей будет построено в поселке Кяселево во Всеволожском районе на месте бывшего лагеря «Спутник».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, решение о месте постройки было принято во вторник, 10 ноября, на соответствующем совещании.

Задача, которую я поставил: расположение лицея должно быть удобным, нужна хорошая транспортная доступность, инфраструктура вокруг. Вариант, который был выбран сегодня — этим требованиям отвечает», – заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отмечается, что образовательный комплекс будет представлять собой несколько корпусов не выше 4 этажей. В него будут входить учебный, лабораторно-технический, культурно-спортивный и два спальных корпуса, соединенных между собой теплыми переходами, а также с безбарьерной средой для детей-инвалидов. Рассчитан лицей будет на обучение и пребывание 350 учеников.

Губернаторский лицей начнет работу в 2024 году.