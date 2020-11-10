Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что клиники города работают в обычном режиме, не смотря на пандемию коронавируса. В больницах продолжается штатный прием пациентов и диспансеризация.

«На примере этого медучреждения мы увидели, что все поликлиники работают в обычном режиме. Ведется плановый прием, проводится диспансеризация», – заявил Александр Беглов при посещении детского отделения поликлиники №3 Васильевского района, об этом сообщает Смольный.

Отмечается, что по словам руководства, большинство больных коронавирусом лечатся на дому, а врачи оказывают родителям больных детей необходимые консультации.

Напомним, что на данный момент в Северной столице развернуто 8 953 койки для больных с коронавирусом в 22 местах. Среди них – 4 федеральных учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, когда, по словам Александра Беглова, ситуацию с коронавирусом в Петербурге можно будет считать критичной.