Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19

Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что клиники города работают в обычном режиме, не смотря на пандемию коронавируса. В больницах продолжается штатный прием пациентов и диспансеризация.

«На примере этого медучреждения мы увидели, что все поликлиники работают в обычном режиме. Ведется плановый прием, проводится диспансеризация», – заявил Александр Беглов при посещении детского отделения поликлиники №3 Васильевского района, об этом сообщает Смольный.

Отмечается, что по словам руководства, большинство больных коронавирусом лечатся на дому, а врачи оказывают родителям больных детей необходимые консультации.

Напомним, что на данный момент в Северной столице развернуто 8 953 койки для больных с коронавирусом в 22 местах. Среди них – 4 федеральных учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, когда, по словам Александра Беглова, ситуацию с коронавирусом в Петербурге можно будет считать критичной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больницы борьба с инфекцией койко-места ограничительные меры смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге закрыли дело Людмилы Сычевской о закупке лекарств с ущербом на ...
Роддома Ленобласти снова начнут принимать пациентов с коронавирусом
Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19
На место аварии у ТРК Невский прибыли 2 пожарных машины и реанимация
Петербургский депутат обратился в СК и прокуратуру по поводу видео Дзюбы
В Петербурге мерой поддержки бизнеса станет отсрочка аренды
Петербуржцев ждут дожди и заморозки в среду
Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости