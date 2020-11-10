Беглов объяснил, когда ситуацию с COVID-19 можно будет считать критичной

Беглов объяснил, когда ситуацию с COVID-19 можно будет считать критичной
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе хоть и сложная, но не критичная.

Об этом градоначальник заявил по итогам рабочих поездок по медицинским учреждениям Василеостровского района. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», глава города отметил, что Северная столица еще держится, и до критического положения еще далеко.

«Хочу подчеркнуть: не критичное, но сложное. Некоторые хватают за язык — «критичное». Критичное, когда приедут военные и начнут разворачивать временные госпитали. Критично, когда в стационарах не хватает коек», — сказал Беглов.

Он добавил, что в городе развернут временный госпиталь в «Ленэкспо», в котором подготовлено несколько тысяч коек, а летом заложили четыре новых стационара, которые дадут еще более тысячи коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов предупредил о новых ограничениях по COVID-19.

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