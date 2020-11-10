Министр обороны Армении поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Карабахе

Министр обороны Армении поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Карабахе
Фото: Pixabay

Министр обороны Армении Давид Тоноян поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что это решение является лучшим вариантом и добавил, что план дислокации российских миротворцев был разработан за очень короткий промежуток времени, а соглашение о прекращении военных действий в Карабахе больше всего касался именно их.

«Мы благодарим Россию за содействие», — сказал Тоноян Общественному телевидению Армении.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам подписания трехстороннего договора с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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