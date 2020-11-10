В работе Google произошел массовый сбой

В работе сервисов Google, Gmail и YouTube произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Google столкнулись жители России, США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и Финляндии.

Большинство пользователей сайта Google (54%) жаловались на том, что не могут войти в свою учетную запись. Кроме того, 45% опрошенных пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса.

Также 60% опрошенных заявили, что не могут посмотреть видео на YouTube, а 33% респондентов не могут загрузить веб-сайт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея.