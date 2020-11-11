На петербургской дамбе закроют две полосы из-за ремонта

В среду, 11 ноября, на петербургской дамбе вводятся временные ограничения дорожного движения в связи с проведением работ.

Ограничения будут введены на период с 10.00 до 17.00 на участке САД КЗС 136 км+600 м. В это время там будут проводиться технологические работы. В связи с этим на участке САД КЗС 136 км+600 будут перекрыты две полосы движения на Невской стороне дамбы: правой и третьей. Об этом сообщили в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Дирекция КЗС принесла извинения за временные неудобства и попросила автомобилистов следить за дорожной разметкой, временными знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения. Они будут действовать несколько дней, а некоторые – на протяжении месяцев.