Петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения

Они будут действовать несколько дней, а некоторые – на протяжении месяцев.

В Санкт-Петербурге ограничения дорожного движения будут действовать сразу в нескольких районах. Об этом сообщили в ГАТИ.

На Большом Сампсониевском проспекте собираются прокладывать трубы, поэтому машины не смогу ездить по участку дороги от улицы Александра Матросова до Кантемировской улицы. Ограничения будут действительны с позднего вечера 6 ноября до раннего утра 9 ноября.

На Российском проспекте начнут реконструкцию тепловой сети, поэтому автомобилистам стоит продумать свой маршрут заранее в период с 6 ноября по 23 января 2021 года.

На набережной реки Фонтанки собираются прокладывать водопровод, работа надеются завершить до утра 10 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском путепроводе запустили движение по отремонтированному участку.