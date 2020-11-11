На коронавирус в Петербурге обследовали еще 34,5 тыс. человек

Ежедневно в Северной столице проводится обследование населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За последние сутки в городе провели 34 тыс. 561 тест на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 11 ноября. Согласно данным городского оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, в настоящее медики наблюдают за здоровьем 3659 человек, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом. Из них 85 пациентов находятся в обсерваторе, 1795 ушли на карантин после контакта с зараженным, а 1779 человек находятся на самоизоляции.

Кроме того, за минувшие 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 1299 вызовов. Узнать интересующую информацию о COVID-19 можно по номеру 122.

С начала октября гуманитарная помощь оказана 13653 нуждающимся петербуржцам. Волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил о плановой работе клиник города в условиях пандемии Covid-19.