Шаскольский покинул Смольный, ему прочат место в ФАС: чем запомнился вице-губернатор за год работы

«Тарифный» вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский покинул городское правительство. Ему прочат место главы в ФАС.

О том, что Шаскольский ушел из правительства Петербурга стало известно в среду, 11 ноября. Как сообщили в пресс-службе Смольного, последний день он отработал накануне. Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования возложено на вице-губернатора Максима Соколова.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев может покинуть свой пост уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Утверждается, что он займет место помощника председателя правительства Михаила Мишустина.

При этом одним из кандидатов на руководителя ФАС называют уже бывшего вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского.

Отметим, что Шаскольский координировал работу комитетов по тарифу, а также энергетике и инженерному обеспечению.

Депутаты Законодательного собрания утвердили его на посту вице-губернатора в сентябре прошлого года. В его поддержку проголосовали 42 депутата.

Свою трудовую деятельность он начал в отделе ценных бумаг ЗАО «Юганскнефтебанк». С 2005-го года в течение пяти лет работал в «Ленэнерго» и «Петербургской сбытовой компании».

В последней с 2010-года занимал пост управляющего директора – первого заместителя гендиректора, а спустя еще три года сам возглавил акционерное общество. С этого поста он уходил уже в правительство Петербурга.

Отметим, что в 2019-м году на посту вице-губернатора он расторг ряд контрактов «Водоканала». При Шаскольском гендиректор предприятия Евгений Целиков покинул пост, а после был задержан.

Рост тарифов тогда замедлился. Так, цены на холодную воду выросли на 3,2%, горячая вода и отопление стали дешевле.

В этом году тарифы выросли на 3,5%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в следующем году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут подорожать. Так, тарифы на оплату ЖКУ могут вырасти на 3,3%. Горячая и холодная вода будут дороже на 3,4% и 1,8% соответственно. Проект изменений в постановление губернатора уже представил городской комитет по тарифам.