Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с июля 2021 года могут повысить на 3,3%

Городской комитет по тарифам представил проект изменений в постановлении губернатора Северной столицы в сфере оплаты коммунальных услуг.

Согласно документации, тарифы на оплату ЖКУ могут вырасти на 3,3% в связи с изменением темпов горячего и холодного водоснабжения на 3,4% и 1,8% соответственно. Кроме того, увеличились и темпы теплоснабжения, на 3,4%. В поле для обоснований повышения оплаты также указан среднемесячный платеж горожан по квитанциям за ЖКУ, включающий такие пункты, как электричество и водоотведение.

Средняя сумма была рассчитана из плановых объемов потребления коммунальных услуг петербуржцами в течение года. В общей сложности, среднемесячная плата за «коммуналку» после повышения составит более 8 млрд рублей, что на 252 млн (3,26%) больше уровня декабря 2020 года.

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