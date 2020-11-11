Петербург обошел Москву по суточной смертности от COVID-19

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге составил 1 тыс. 574 человека, согласно данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это новый антирекорд по случаям заражения, выявленным за сутки.

Об этом стало известно в среду, 11 ноября. За последние сутки в Петербурге подтвердили еще 74 смерти от болезней, вызванных коронавирусом. Таким образом, город на Неве обогнал Москву, где зарегистрировали 73 смерти от вируса. Диагноз COVID-19 сняли 780 людям, переболевшим ковидом.

В Ленобласти коронавирусом инфицировались 174 местных жителя, выздоровели 121. О новых смертях данных нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на коронавирус в Петербурге обследовали еще 34,5 тыс. человек. В настоящее медики наблюдают за здоровьем 3659 человек, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом.