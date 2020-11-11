Пять лет колонии дали пьяному водителю за смертельное ДТП на Приморском шоссе

Зеленогорский районный суд признал Александра Довченко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении ПДД и эксплуатации автомобиля.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Суд установил, что 19 августа прошлого года Довченко о ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по Приморскому шоссе в сторону поселка Смолячково в Курортном районе Петербурга. Он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На переднем пассажирском сидел С.

Превысив скорость, мужчина не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел с проезжей части и врезался в световую опору. В результате ДТП пассажир получил серьезные травмы и скончался на следующий день в больнице.

Суд приговорил Довченко в пяти годам колонии общего режима. Также с него взыскали 1,8 млн рублей в пользу пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, ударивший ножом невесту, проведет четыре года в колонии.