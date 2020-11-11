Предприятия Петербурга по изготовлению защитных масок усилили производство в 19 раз

В марте ежедневно выпускалось 100 тысяч защитных масок, сейчас - почти 2 млн. Фото: pixabay.com

В марте ежедневно выпускалось 100 тысяч защитных масок, сейчас - почти 2 млн. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Северной столице более 100 предприятий занимаются выпуском средств индивидуальной защиты. Ежедневно в городе производят 1 млн 970 тысяч масок, 11,5 тысяч комбинезонов и 10,7 тысяч халатов.

В связи с увеличивающимся в геометрической прогрессии спросом на одноразовые маски, их производство пришлось повысить в 19 раз. В марте выпускалось 100 тысяч масок в день, в ноябре их количество приблизилось к 2 миллионам. Для увеличения производственных мощностей приобрели дополнительные автоматические линии, информирует пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. Производитель пластиковых игрушек «Нордпласт» первым в городе локализовал производство комплектующих.

Отметим, что потребности медицинских учреждений в СИЗ еженедельно мониторится Медицинским информационно-аналитическим центром. На начало текущей недели в больницах Санкт-Петербурга не выявлено дефицита защитных средств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 14 ноября в городе на Неве ужесточат ограничительные меры.