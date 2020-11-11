Олег Эргашев: в Петербург поставили 400 доз вакцины против коронавируса

Олег Эргашев: в Петербург поставили 400 доз вакцины против коронавируса
Фото: pixabay.com

В среду, 11 ноября, в Северной столице состоялось заседание Законодательного собрания, на котором в рамках правительственного часа выступил вице-губернатор Олег Эргашев.

В ходе выступления Эргашев рассказал о ходе кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции в Петербурге. По словам вице-губернатора, в город завезли 42 дозы нового отечественного препарата «Гамм-Ковид-Вак», который уже применили 37 медработников.

Кроме того, правительство Петербурга направило запрос в Министерство здравоохранения РФ на получение 4 667 доз вакцины. На сегодняшний день поступило еще 400 доз. Отметим, что за минувшие сутки в Северной столице выявлено более 1,5 тысяч новых случаев коронавируса.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, как информировала ранее gazeta.spb.ru, в городе введены новые ограничительные меры, которые вступят в силу 14 ноября.

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