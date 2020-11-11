В Петербурге готовятся к празднованию 800-летия Александра Невского

Губернатор Санкт-Петербурга провел выездное совещание по подготовке к празднованию 800-летия Александра Невского в Александро-Невской лавре.

Как сообщают в Смольном, для празднования подготовлен план мероприятий на 2020 и 2021 годы, а также создан Организационный комитет.

Отмечается, что первым мероприятием станет фотовыставка «Во имя святого князя», которая пройдет в историческом парке «Россия – моя история» с 4 по 24 декабря 2020 года. В экспозиции будет представлено 100 фотографий из альбома, составленного епископом Кронштадтским Назарием.

Кроме этого, Александр Беглов отметил важность данного события, которое пройдет в Северной столице.

«Мы должны провести юбилейные торжества на самом высоком уровне, поэтому подготовку к празднованию начинаем заблаговременно. Следующий год должен стать особенным как для горожан, так и всех гостей Петербурга», – заявил Александр беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный выбрал подрядчика на для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро.