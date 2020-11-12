Иммунолог назвал бессимптомное течение Covid-19 лучшим вариантом

Иммунолог назвал бессимптомное течение Covid-19 лучшим вариантом
Такое течение коронавирусной инфекции не опасно. Фото: pixabay.com

Бессимптомное течение заболевания коронавирусом является самым лучшим вариантом для зараженного пациента. Такое заявление сделал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, такое течение болезни ничем для человека не опасно, при нем инфицированный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала главные отличия симптомов коронавируса от гриппа.

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