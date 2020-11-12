Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах

Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов .Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Стали известны претенденты на место нападающего Артема Дзюбы в составе национальной команды на ноябрьские матчи. Об этом рассказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

На официальном сайте сборной России вчера прошла пресс-конференция. На вопрос о Дзюбе тренер ответил: «У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду».

Окончательное решение Черчесов еще не принял.

Напомним, Дзюбу исключили из числа приглашенных на ноябрьский сбор футболистов из-за скандала, разразившегося после появления в Сети интим-видео с его участием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба записал обращение после скандала с интим-видео.

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"Зенит" артем дзюба станислав черчесов


 

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