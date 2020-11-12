В России за сутки провели 591 тыс. тестов на коронавирус

В России количество проведенных лабораторных исследований на наличие инфекции Covid-19 превысило отметку в 66,7 млн.

Об этом стало известно к сегодняшнему утру, 12 ноября. Только за минувшие сутки в стране провели 591 тыс. тестов на коронавирус. По состоянию на 12 ноября, под меднаблюдением остаются 439 617 человек.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора, по последним данным в России было выявлено 1 836 960 случаев инфицирования Covid-19. 1 369 357 человек смогли побороть болезнь. Также за указанный период зафиксировали 31 593 случая смерти КОВИД-пацинтов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о росте иммунитета к коронавирусу у россиян. Об этом рассказал академик РАН Арег Тотолян.