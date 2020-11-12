В России за сутки провели 591 тыс. тестов на коронавирус

В России за сутки провели 591 тыс. тестов на коронавирус
Медики продолжают проверять граждан на коронавирус. Фото: Baltphoto

В России количество проведенных лабораторных исследований на наличие инфекции Covid-19 превысило отметку в 66,7 млн.

Об этом стало известно к сегодняшнему утру, 12 ноября. Только за минувшие сутки в стране провели 591 тыс. тестов на коронавирус. По состоянию на 12 ноября, под меднаблюдением остаются 439 617 человек.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора, по последним данным в России было выявлено 1 836 960 случаев инфицирования Covid-19. 1 369 357 человек смогли побороть болезнь. Также за указанный период зафиксировали 31 593 случая смерти КОВИД-пацинтов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о росте иммунитета к коронавирусу у россиян. Об этом рассказал академик РАН Арег Тотолян.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские вузы уходят на дистанционку, школы могут не дотянуть до Нового года
В Петербурге сумма отсрочки аренды для бизнеса составит более 71 млн рублей
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 40 тысяч человек
Задержан борсеточник, утащивший из иномарки петербуржца более 2 миллионов
МВД предложило разрешить российским подросткам водить машину
КРТИ начнет штрафовать нарушителей парковки в Петербурге — после ...
Россия задействует вертолеты миротворческой операции в Нагорном Карабехе
В России за сутки провели 591 тыс. тестов на коронавирус