Каких пациентов с COVID-19 госпитализируют в Петербурге: инфографика Gazeta.SPb

На госпитализацию могут рассчитывать не все пациенты с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

На госпитализацию могут рассчитывать не все пациенты с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге рассчитывать на госпитализацию могут далеко не все пациенты с новой коронавирусной инфекцией. В больницу кладут даже не всех горожан, у которых развилась пневмония.

Пациентов делят на несколько категорий в зависимости от формы течения болезни: в легкой степени, средней степени тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Первые две категории госпитализации не подлежат. Положить в больницу таких пациентов могут только в том случае, если они страдают хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом или ожирением.

Не госпитализируют и пациентом с температурой ниже 38 градусов, даже если у него есть сухой кашель, боль в горле и присутствует слабость. Таких пациентов считают легкими.

Пациентами средней степени тяжести считаются те, чья температура выше 38 градусов и они совершают большее 22 дыхательных движений в минуту.

Тяжелый пациент имеет частоты дыхания выше 30 дыхательных движений в минуту, а сатурация у него опускается ниже 94% — определить ее дома можно при наличии пульсоксиметра.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург ставит рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. Власти, между тем, ужесточают ограничения. С 14 октября запрещаются мероприятия численностью более 50 человек. В театры и концертные залы пускают по билетам с обозначением места – на танцпол попасть не удастся.

Все работники старше 65 лет, за исключением педагогов, медиков, работников транспорта и торговки, должны быть переведены на удаленную работу.

Как и предсказывала gazeta.spb.ru, 12 ноября стало известно о том, что в городе останавливают профилактические осмотры и диспансеризацию населения.