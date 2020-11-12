Пассажиров Ладожского вокзала проверили на наличие масок

Пассажиров Ладожского вокзала проверили на наличие масок
Ладожский вокзал. Фото: ispb.krt.gov.spb.ru

Рейд по одному из основных транспортных узлов Санкт-Петербурга провели сотрудники комитета по транспорту совместно с СПб ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудниками полиции. У пассажиров Ладожского вокзала были выявлены нарушения.

Как сообщает комитет по транспорту, большая часть жителей использует перчатки и маски, однако некоторым пассажирам приходится напоминать о мерах ограничения. При этом, в ходе проверки обошлось без штрафов в размере 4 тыс. рублей.

Отметим, что транспортные предприятия Санкт-Петербурга следуют мерам, направленным на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Все водители кондукторы и контролеры обязаны носить во время работы средства индивидуальной защиты. Каждое городское транспортное предприятие дважды в день проводит обработку подвижного состава.

В метрополитене постоянно дезинфицируются все поверхности, которых касаются пассажиры, включая поручни, двери вестибюлей, кассовые окна, автоматы по продаже проездных билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге утвердили стандарт качества для общественного транспорта.

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