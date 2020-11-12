В Петербурге подготовили варианты пропускного режима из-за Covid-19

В Северной столице могут последовать опыту других регионов и ввести обязательный пропускной режим для выхода из дома. В Комитете по информатизации и связи уже приготовили несколько вариантов данного решения, сообщает Мойка78 со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что на данный момент как именно будут выглядеть пропуска и что нужно будет делать для их получения – пока неизвестно. Однако, если руководство города примет данную меру для борьбы с коронавирусом, то в комитете по информатизации готовы предоставить технические экспертизы варианты дальнейших действий.

Напомним, что пропуска уже появлялись в России в начале эпидемии коронавируса. Подобный режим был принят в Москве. Жителям города необходимо было получать специальный электронный код, по которому можно было получить разрешение на выход из дома по определенным причинам. Данные меры были приняты и в других регионах, но до Петербурга пока пропускной режим не доходил еще ни разу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса.