Мишустин поручил губернаторам создать резервы лекарств и коек для ковид-пациентов

Главам российских регионов предстоит создать резервные койки для больных Covid-19, а также обеспечить амбулаторных пациентов лекарствами. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

В условиях второй волны коронавируса губернаторам необходимо до понедельника, 16 ноября, предоставить первые отчеты. Позже они будут представлять данные Минздраву еженедельно.

Кроме того, Мишустин призвал глав субъектов к тому, чтобы ограничения, введенные из-за новой болезни, ужесточались по мере ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России второй день подряд выявили рекордное число смертей от коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксировано 439 летальных исходов пациентов с положительным тестом на коронавирус.