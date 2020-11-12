В России второй день подряд выявили рекордное число смертей от коронавируса

В России второй день подряд выявили рекордное число смертей от коронавируса
Наибольшее число заражений коронавирусом в Москве — там обнаружено 5997 новых зараженных. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России за минувшие сутки зафиксировано 439 летальных исходов пациентов с положительным тестом на коронавирус. Это абсолютный рекорд смертей в стране за время пандемии.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев заражения Covid-19.

Всего, согласно официальной статистике, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 32 032 человека. Заболели 1 млн 858 тыс. человек, выздоровели 1 млн 388 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 ноября в стране погибло 432 пациента с диагностированным коронавирусом.

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